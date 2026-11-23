Спорт Мілан готовий витратити значну суму на підписання нападника мадридського Реала Ендріка

2026-11-23 14:38

Мілан серйозно зацікавлений у підписанні нападника мадридського Реала Ендріка та готовий витратити значну суму заради його переходу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Бразильський форвард і в нинішньому сезоні не може похвалитися достатньою кількістю ігрової практики. Наразі на його рахунку лише 141 хвилина на полі та дві результативні дії.

У Мілані мають намір скористатися ситуацією та спробувати домовитися про перехід футболіста. Водночас керівництво італійського клубу розуміє, що переговори з Реалом будуть непростими.

За інформацією джерела, "россонері" розглядають варіант оренди з опцією або обов'язковим викупом Ендріка за 60 мільйонів євро. При цьому мадридський клуб може отримати право зворотного викупу футболіста за 80 мільйонів євро.

Також зазначається, що власник Мілана Джеррі Кардінале високо оцінює потенціал бразильця. Зокрема, на його ставлення до гравця вплинули рекомендації колишньої зірки клубу Кака.

Раніше Ендрік заявив, що прагне змінити клубну прописку. 20-річний форвард незадоволений кількістю ігрового часу, який отримує в іспанському гранді, тому шукає варіант із орендою на решту сезону.