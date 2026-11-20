Спорт Реал до 2032 року продовжив контракт з потужним атакувальним півзахисником Ардою Гюлером

2026-11-20 14:33

Мадридський Реал офіційно оголосив про продовження контракту з Ардою Гюлером.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Зазначається, що нова угода з 21-річним турком розрахована до літа 2032 року. Попередній контракт футболіста з мадридцями був чинним до 2029-го.

Гюлер приєднався до Реала у 2023 році, перейшовши з турецького Фенербахче за 20 мільйонів євро. За час виступів у складі "вершкових" він уже встиг стати чемпіоном Іспанії, переможцем Ліги чемпіонів та володарем Суперкубка УЄФА.

У нинішньому сезоні турецький півзахисник провів 14 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири забиті м'ячі та сім результативних передач.

За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість Гюлера становить 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Гюлер офіційно вписав своє ім'я в історію турецького футболу, побивши багаторічне досягнення колишньої зірки. Він відзначився у воротах американців на 10-й хвилині, ставши наймолодшим автором голу на чемпіонаті світу в історії Туреччини.