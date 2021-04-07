Мир фото Аквамен и тхал Джейсон Момоа сыграет главную роль в новом проекте Netflix "Страна снов"

2021-04-07 15:43

Netflix показал первые кадры своего нового проекта "Страна снов", премьера которого запланирована на 2022 год. Фото опубликованы в Twitter сервиса.

Одну из главных ролей в фильме сыграл Джейсон Момоа ("Аквамен"). На снимках он предстал с рогами. В картине также снимались Кайл Чандлер, Крис ОʼДауд, Индия де Бефорт, Веруче Опиа и другие.

В основе сюжета лежит серия комиксов "Маленький Немо в Стране снов" от американского карикатуриста и аниматора Уинзора Маккея.

Режиссером фильма выступил Френсис Лоуренс ("Я — легенда").

Картина расскажет о девочке, которая обнаруживает секретную карту мира снов, а потом с помощью преступника проходит сквозь сны и спасается от кошмаров в надежде снова увидеть своего покойного отца.

 

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Венгрия начнет ослаблять карантин только когда будет вакцинирован каждый четвертый гражданин 2021-04-07 10:41