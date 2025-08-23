Світ "Венздей" тріумфально повернувся на екрани - перші чотири серії другого сезону зібрали 50 млн переглядів на Netflix

2025-08-23 13:34

Серіал "Венздей" тріумфально повернувся на екрани з другим сезоном і одразу підкорив рейтинги. Про це повідомляє IGN.

Лише за чотири дні після прем’єри перші чотири серії зібрали 50 мільйонів переглядів на Netflix - майже стільки ж, скільки отримав увесь перший сезон (50,1 млн).

Попри це, перша частина й надалі залишається найуспішнішим англомовним серіалом Netflix за всю історію платформи. Однак другий сезон вже встиг закріпитися на другій позиції та встановив рекорд: він очолив чарти у 91 країні, ставши №1 за кількістю країн, де шоу здобуло першість у перший тиждень.

Глядачів чекає ще більше інтриги - друга частина сезону вийде 3 вересня. Крім того, Netflix уже офіційно підтвердив продовження серіалу на третій сезон.

