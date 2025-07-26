Світ Netflix офіційно підтвердив третій сезон "Венздей" з Дженною Ортегою в головній ролі

2025-07-26 13:34

Стрімінговий сервіс Netflix офіційно замовив третій сезон "Венздей" з Дженною Ортегою в головній ролі. Про це повідомляє Variety з посиланням на інсайдерів.

Цікаво, що новину про продовження оприлюднили ще до прем'єри другого сезону, яка запланована на 6 серпня (перша частина) та 3 вересня (друга частина).

У нових серіях героїня Венздей Адамс повернеться до академії Невермор, де їй доведеться протистояти новому ворогу, аби врятувати подругу Енід.

Нагадаємо, перший сезон "Венздей", що вийшов у 2022 році, став найпопулярнішим англомовним серіалом Netflix, зібравши рекордну кількість переглядів. Також шоу здобуло чотири премії "Еммі", зокрема за режисуру та костюми.