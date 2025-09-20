Життя Другий сезон серіалу Венздей потрапив до престижного переліку найпопулярніших серіалів Netflix

2025-09-20 08:28

Другий сезон серіалу Венздей стрімко набирає популярність на Netflix. Вже за два тижні після виходу другої частини він потрапив до списку найпопулярніших англомовних серіалів платформи за всю історію, повідомляє Variety.

Нині нові серії мають понад 94,5 мільйона переглядів, витіснивши з десятого місця третій сезон Дивних див. Водночас перший сезон Венздей досі залишається абсолютним лідером рейтингу Netflix із понад 252 мільйонами переглядів.

Сервіс підраховує результати протягом 91 дня після виходу останнього епізоду. Оскільки другий сезон вийшов у двох частинах, відлік почався лише після вересневої прем’єри фінальних серій. Це означає, що до грудня показники можуть зрости ще більше.

Попри шалений успіх, із 8 по 14 вересня серіал не очолив рейтинг тижня: його обійшов боксерський поєдинок Кроуфорда проти Канело Альвареса з 17,7 мільйонами переглядів. Другий сезон Венздей посів другу позицію з 15 мільйонами, а перший сезон знову увійшов до топу, піднявшись на шосте місце з 3,6 мільйонами.

Венздей - це комедійний серіал у жанрі горору, що розповідає історію підлітки Венздей Аддамс із відомої родини Аддамсів. Головну роль виконує Дженна Ортега, а режисером чотирьох із восьми епізодів став Тім Бертон. Перший сезон вийшов у листопаді 2022 року.