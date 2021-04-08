Украина Украинцам раскрыли нюансы по пенсионному страхованию при беременности и декрете

2021-04-08 21:00

Украинцам рассказали о нюансах начисления страхового стажа во время нахождения в отпуске по беременности, родам и декрете.

Об этом пишет «Пенсионный курьер» в ответ на вопрос украинки.

«Помогите разобраться в вопросе. Почему к моему страховому стажу не учтено период нахождения в отпуске по беременности и родам и трехлетний период, с 2011 по 2014 год, декретного отпуска по уходу за ребенком 18.06.2011 г.р.?», – поинтересовалась женщина.

В ответ на это объясняется, что в статье 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что страховой стаж после 1 января 2004 вычисляют по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. То есть это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

При этом в перечень лиц входят люди, ухаживающие за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии с законом получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и при рождении ребенка подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию. А вот страхователями этих лиц являются органы, которые выплачивают соответствующую помощь.

К тому же согласно законодательству, до 01.07.2013 году женщины в период пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами и получения помощи в связи с беременностью и родами не подлежали обязательному государственному пенсионному страхованию. Лишь с 01.07.2013 году их отнесли к кругу застрахованных лиц, и с этой даты указанный отпуск засчитывают в страховой стаж.

«Поэтому период отпуска по беременности и родам в 2011 году (а это около 70 календарных дней до предполагаемого дня родов и 56 - после) не будет засчитан в Ваш страховой стаж. Вместе с тем, уплату страховых взносов (единого взноса) за лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, введен с 01.01.2005 и с этого времени ее засчитывают в страховой стаж, но при условии надлежащего оформления такого отпуска», – говорится в сообщении.