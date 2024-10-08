Жизнь Украинцам отказывают в субсидиях: какие причины и что делать, чтобы вернуть выплаты от государства

2024-10-08 20:48

В случае задолженности за услуги, выплату субсидию лицу прекратят. Однако его можно восстановить после погашения долга или заключения договора о реструктуризации. Следует всегда подавать только правдивые данные, чтобы сохранить помощь от государства.

Об этом пишет Министерство социальной политики. Жилищная субсидия – это государственная помощь, направленная на уменьшение финансового бремени, связанного с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Во времена роста цен на коммунальные услуги субсидия является важным инструментом поддержки самых уязвимых категорий населения, помогая им покрывать эти расходы. Однако существуют определенные условия, при которых можно лишиться права на субсидию, и этот процесс происходит достаточно строго.

Долги за коммунальные услуги – главная причина потери субсидии

Один из ключевых факторов, который может стать причиной потери субсидии – наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Если сумма долга превышает 680 гривен и этот долг накапливается в течение трех месяцев, государство вправе прекратить предоставление субсидии. Это происходит потому, что жилищная субсидия – это целевая помощь, и ее цель – обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг. Если средства не используются должным образом, то есть по назначению получатель субсидии теряет это право.

Однако ситуация не безнадежна. Если гражданин собрал долги, он может заключить договор о реструктуризации с поставщиками услуг. Это позволяет погасить долг постепенно, сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и финансовых возможностей. Для этого важно соблюдать условия договора, своевременно уплачивая текущие коммунальные платежи и долговые обязательства. Когда гражданин подает заявление на субсидию после реструктуризации долга, он должен предоставить копию договора о реструктуризации.

Если задолженность не будет погашена или договор о реструктуризации не будет заключен, субсидию не переназначат. Соответственно потребитель будет вынужден оплачивать все коммунальные услуги самостоятельно.

Другие причины потери субсидии

Кроме задолженностей, существуют и другие обстоятельства, по которым можно потерять субсидию. Некоторые из них очевидны, другие – менее известны, но также важны для получателей:

смена места жительства: субсидия предоставляется по конкретному адресу, и если гражданин меняет место жительства, субсидия автоматически отменяется. При переезде следует подавать новое заявление на субсидию по новому месту жительства;

смерть получателя субсидии: если человек, на который была оформлена субсидия, умирает, субсидия прекращается автоматически. В таком случае другие члены семьи могут подать заявку на субсидию;

ложные данные о доходах: при предоставлении ложных данных о доходах домохозяйства субсидию могут быть отменены. Государство тщательно проверяет представленные данные, и если оказывается, что информация о доходах или имущественном положении была сфальсифицирована, субсидия упраздняется, а возможность ее повторного получения будет под вопросом;

большие покупки: если гражданин или кто-то из его семьи совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен, субсидию могут отменить. Это касается приобретения земельных участков, квартир, домов, автомобилей, строительных материалов, товаров длительного использования или оплаты услуг на указанную сумму. Такие расходы могут свидетельствовать о том, что домохозяйство не является финансово уязвимым.

имущественные ограничения: если квартира, в которой проживает получатель субсидии, превышает площадь 130 кв. м, или дом – 230 кв. м, то субсидия не предоставляется. Это правило также распространяется на владельцев новых автомобилей (менее пяти лет от выпуска) или нескольких автомобилей (менее 15 лет от выпуска).

наличие депозита: если у членов домохозяйства депозит на сумму свыше 100 тысяч гривен, это может стать основанием для отмены субсидии. Считается, что с такими сбережениями домохозяйство не нуждается в помощи от государства.

долги за алименты: если у одного из членов домохозяйства есть долги за алименты более трех месяцев, это также является основанием для отказа в субсидии.

совершеннолетние члены семьи, которые не работают и не учатся: если в семье есть совершеннолетний член, нигде не работающий и не обучающийся, это также может стать причиной отказа в субсидии. Государство требует, чтобы все трудоспособные члены семьи вносили свой вклад в уплату коммунальных платежей.

Как возобновить субсидию

Если субсидия была отменена по одной из этих причин, гражданин имеет возможность ее восстановить. Чаще это касается долгов за коммунальные услуги. Как было сказано выше, можно заключить договор о реструктуризации или полностью погасить долг. При этом важно предоставлять полную и правдивую информацию при повторной подаче документов на субсидию.

В случае с имущественными ограничениями или крупными покупками возможности для восстановления субсидии ограничены. Если у вас изменилось материальное состояние или доходы, и они снова соответствуют критериям получения помощи, вы можете подать новую заявку. Также следует учитывать, что изменения в составе семьи (рождение ребенка или другие изменения) могут повлиять на возможность получения субсидии.