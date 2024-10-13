Политика Украинцам представят "план победы" уже в ближайшие дни, - Подоляк

2024-10-13 12:30

 

"План победы" Украины, который президент Владимир Зеленский представил лидерам стран-партнеров, в ближайшие дни раскроют для украинцев. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что основные акценты "уже понятны, а "математические детали" по пунктам этого плана будут известны только людям, которые принимают решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана. Однако глава государства все же презентует этот план народу.

"Относительно более широкой презентации для Украины - я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком [мы] этапе войны, что [мы] делаем. Президент достаточно эффективно эту презентацию проведет. Акценты основные уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения [России к переговорам], почему она важна. Я думаю, президент такую презентацию проведет в ближайшие дни", - сказал Подоляк.
План победы Украины: последние новости

В конце сентября президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины президенту США Джо Байдену, а также двум основным кандидатам - Трампу и Харрис. На этой неделе Зеленский посетил ряд стран Европы, где также ознакомил руководство с деталями плана победы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что сейчас Украина ждет конкретного "фидбека" от партнеров относительно представленного им "Плана победы". По его словам, позже Россию тоже могут ознакомить с украинским планом.

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