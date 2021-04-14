Детали Журналисты раскрыли масштабную схему «скруток»: концерн Галнафтогаз и ОККО задолжали бюджету налогов на сотни миллионов

2021-04-14 13:53

Группа компаний ОККО при вероятном содействии налоговой инспекции уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах и наносит бюджету многомиллионные убытки. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие налоговые «скрутки» Универсальной инвестиционной группой. Конечный бенефициар — Виталий Антонов. В холдинг входит больше 10 разнопрофильных бизнесов, включая концерн «Галнафтогаз», который владеет сетью АЗС ОККО. «Универсальная инвестиционная группа, в которую входит Галнафтогаз, куда входит группа компаний ОККО, не уплатила в бюджет приблизительно 5 млрд 524 млн 400 тыс. грн. Зато возмещено из госбюджета где-то 360 млн грн. Это означает, что эта сумма поступила на расчетные счета компаний из госбюджета и использована на свои потребности. Таким образом бюджет потерял значительную сумму», — сказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Он объяснил: топливо — очень удобный товар для «скруток», поскольку его можно «привязать» фактически к любому производству. Поэтому значительный объем всех налоговых махинаций с возмещением НДС приходится на операции с топливом и зерном. Например, компания «ОККО-Ритейл» специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд. Через такой нетипичный экспорт компания уклоняется от уплаты НДС. По такой же схеме действует «ОККО-Бизнес контракт».

Как говорится в расследовании, размер недополученного НДС от «ОККО-Ритейл» составляет 329,3 млн грн. Компания «ОККО-Бизнес контракт» в 2020 году экспортировала пшеницу на сумму почти 110 млн грн, сумма недополученного бюджетом НДС — 21,9 млн грн. В целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС. «Компания, которая направляет на эту «скрутку» определенную сумму, получает кредит НДС, если она — это выплатила за какие-то услуги, она еще уклоняется от налога на прибыль и далее получает кеш, чтобы выплатить зарплату в конвертах. Это сразу три схемы», — говорит экономист Олег Гетман.

При этом налоговые органы не могут не знать о происходящих в холдинге Антонова «скрутках», ведь именно они при помощи специальной программы СМКОР контролируют, что каждая компания купила, а что продала. 5 канал направил информационные запросы в ГФС и другие контролирующие органы с вопросом о последней налоговой проверке Универсальной инвестиционной группы. Запрос также отправлен в Галнафтогаз.

12 апреля у здания ГФС в Киеве активисты организации «Стоп коррупции» провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к разворовыванию госбюджета в период пандемии, коронакризиса и обострения на фронте. «Бизнес, который и так зарабатывает миллиардные прибыли в это непростое для страны время должен наоборот помогать удержать экономическую стабильность, решает цинично и нагло грабить казну Украины», — говорится в сюжете.

Как ранее писали СМИ, глава ГФС Вадим Мельник может быть причастен к «крышеванию» налоговых «скруток» группой компаний Галнафтогаз (ОККО) и давлению на законный бизнес. В разгар обострения на Донбассе и коронакризиса Мельник помогает обворовывать госбюджет и вместе с подчиненными занимается шпионажем в пользу страны-агрессора.