Мир Власти аннулировали загранпаспорта десятков журналистов и активистов

2024-10-14 15:39

Власти Венесуэлы аннулировали загранпаспорта десятков журналистов и активистов после того, как Николас Мадуро объявил о своей победе на выборах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на базирующуюся в Каракасе правозащитную группу Laboratorio de Paz.

Указывается, что паспорта отобрали по меньшей мере у 40 человек, в основном журналистов и правозащитников. Документы, разрешавшие выезд за границу, были аннулированы без объяснения причин.

Паспорта были изъяты у людей, пытавшихся вылететь из главного аэропорта страны.

Правозащитники считают, что количество людей, у которых будут аннулировать паспорта, вероятно, будет расти.

"В отличие от убийства или пыток, имеющих более высокую политическую цену, правительство решило, что аннулирование паспорта является эффективным способом нейтрализации и подавления критических голосов минимальными усилиями", - пояснили в правозащитной группе.