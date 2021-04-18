Украина SkyUp отменяет множество рейсов из Украины: что делать пассажирам, купившим билеты

2021-04-18 12:00

 

Украинский лоукостер SkyUp снял с системы бронирования 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Украинцам, которые приобрели билеты на данные рейсы, авиакомпания вернет деньги.

Речь идет о летних перелетах SkyUp из Киева в Германию — Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт, а также в Копенгаген (Дания), Стокгольм (Швеция) и Остраву (Чехия).

Также были отменены рейсы из Львова в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

В пресс-службе компании заявили, что рейсы были отменены в связи с оптимизацией полетной программы, а не из-за низкого спроса.

При отмене рейсов SkyUp зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Эти деньги в дальнейшем можно использовать для покупки новых авиабилетов и услуг SkyUp.

Если пассажир хочет получить деньги наличными, это окажется не так просто. Процедура может занять много времени. Для начала нужно дождаться зачисления средств на баланс, а затем через сайт авиакомпании отправить претензию. Деньги вернут после ее рассмотрения на карту, с которой оплачивался билет.

Если пассажир купил авиабилет в турагенстве, для уточнения процедуры возврата средств необходимо обращаться туда.

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В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию 2021-04-18 14:00
Украинцам сказали, когда появятся цены на газ в мае 2021-04-18 12:30