Мир В Ватикане избрали нового Папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым

2025-05-08 19:14

Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы идет белый дым. Об этом сообщает SkyNews 8 мая.

Белый дым над Сикстинской капеллой засвидетельствовал, что нового понтифика избрали на второй день конклава.

Сейчас на площади Святого Петра звучат аплодисменты, толпа приветствует решение кардиналов.

Источники в Ватикане сообщали, что необходимые голоса для избрания Папы Римского могут быть собраны уже сегодня вечером или утром 9 мая

Отметим, первое голосование на конклаве в Сикстинской капелле Ватикана 7 мая завершилось черным дымом. Также не удалось избрать понтифика утром 8 мая. На этот раз нового Папу Римского выбирали  кардиналы из 71 страны мира.

Нынешний конклав стал крупнейшим в истории. Коллегия кардиналов насчитывает 252 человека, однако голосовать могут только кардиналы младше 80 лет. Всего таких кардиналов 135, но двое не смогли принять участие в голосовании из-за болезни. Самым младшим участником конклава 2025 года стал 45-летний епископ Мельбурна украинского происхождения Микола Бычок.

Самый длинный конклав в истории длился почти три года — с 1268 по 1271 год, тогда папой был избран Григорий X. Самый короткий конклав продолжался всего 10 часов и закончился избранием папы Юлия II в 1503 году.

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