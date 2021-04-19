Детали КУЗЬМИН: ПОСЛЕ ИСТОРИИ С СЕТЬЮ АЗС GLUSCO ЗАПАДНЫЕ ИНВЕСТОРЫ БУДУТ ОБХОДИТЬ УКРАИНУ СТОРОНОЙ

2021-04-19 11:02

Это стало бы сенсацией с последующими отставками силовиков и импичментом президента в любой другой стране, кроме нашей.

Это я о методах уничтожения бизнеса компании "Глуско", заправки которой до недавнего времени работали в Украине.

Поясняю. Президент Зеленский поставил задачу силовикам уничтожить бизнес израильско-швейцарской компании "Глуско", которая, как ему кажется, работает на Медведчука.

Сейчас не имеет значения причина, по которой президент дал такую команду: из-за ненависти к Медведчуку, из-за желания подразнить Путина, из-за банального желания отжать чужой бизнес в пользу Коломойского — сейчас это не важно.

Важно другое. Учитывая, что компания не допускала никаких нарушений, власть решила эти нарушения придумать, т. е. сфабриковать. Ничего лучшего придумать не смогли, кроме как обвинить "Глуско" в торговле некачественным бензином. Фабрикацию, как обычно, поручили СБУ, а именно подразделению кибербезопасности. Какое отношение кибербезопасность имеет к качеству бензина на заправках, знает, пожалуй, только сам автор фабрикации — глава СБУ Баканов.

Короче, СБУшники нашли в Киеве такого себе безработного с красивой русской фамилией Якимович. По заявлению этого Якимовича возбудили уголовное дело, из материалов которого следует, внимание(!), что он, Якимович, на автомобиле, арендованном им у не установленного следствием лица, выехал в Херсон. Там, в Херсоне, он заправил машину этого не установленного следствием владельца бензином на заправке "Глуско", после чего мотор машины забарахлил. В не установленной следствием авторемонтной мастерской не установленный следствием автослесарь поведал Якимовичу о том, что причиной поломки мотора, возможно, является некачественный бензин заправки "Глуско"... Все.

Этого "фактажа" хватило для того, чтобы арестовать весь бензин "Глуско" на всех заправках во всех областях Украины, опечатать заправки, склады и нефтебазы "Глуско", а их более 110, и фактически заблокировать работу предприятия, которое, кстати говоря, по договору заправляло не только автомобили скорой помощи, МЧС и прочих государственных структур, но и самолёты в аэропортах.

А налогов это предприятие платило более 2 миллиардов в год, что больше, чем бюджет, к примеру, всей Фискальной службы Украины, которая сейчас и расследует это уголовное дело.

Уже больше месяца предприятие не работает. Иностранные инвесторы несут прямые убытки, а клиенты "Глуско" постепенно переходят на обслуживание к компаниям, связанным с олигархом Коломойским. Как говорил дед Панас: "Ось така х.. ня, малята...".

Публикую копию своего депутатского обращения, в котором требую от генпрокурора Венедиктовой возбудить уголовное дело против "инвестняни" и по совместительству оперуполномоченного СБУ по кибербезопасности Щебета. Документ по ссылке.

А всем причастным к этой афере советую приготовиться к многомиллионным искам инвесторов - граждан Швейцарии и Израиля. Возмещать ущерб придётся обязательно. Кому-то – в гражданском порядке, а кому-то – в уголовном.

Ну, и ещё. В завершение. Как думаете, западные инвесторы в очередь выстроятся для того, чтобы инвестиции в Украину привезти, или без очереди обойдутся?

Ренат Кузьмин, юрист и политик, бывший замсекретаря СНБО Украины, народный депутат

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