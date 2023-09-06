ВОЙНА В Украине Передавший Украине вертолет Ми-8 пилот заявил, что готов воевать на стороне ВСУ

2023-09-06 14:31

Пилот переданного Украине вражеского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов во время пресс-конференции в Киеве завил, что уговаривал членов экипажа сдаться, но те испугались, начали вести себя агрессивно и после посадки побежали в сторону границы, пишет УП.

"Со мной было два члена экипажа. Оружия при себе у нас не было. Летчики у нас летают без оружия. Никто не смог мне сопротивляться, потому что штурман - у него нет навыков пилотирования вертолета. Я ребят успокаивал, я сказал, что все хорошо, что здесь живут хорошие люди, все будет прекрасно. Но они начали бояться, начали немного агрессивно вести себя и, значит, выбежали из вертолета в сторону границы", - рассказал пилот во время пресс-конференции в Киеве.

По словам пилота, он "не просто угнал вертолет, а официально перегнал из точки А в точку Б", поскольку заранее были согласованы маршрут и место посадки. Так, в 16:30 он выполнил взлет с аэродрома Курск в Харьковскую область - примерно 20 км от границы. Далее в районе населенного пункта Шебекино он летел на предельно малой высоте - 5-10 м - и в режиме радиомолчания.

При непосредственном пересечении границы по нему начали вести огонь, отметил Кузьминов.

"Кто его начал вести, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. Далее примерно 20 км я улетел, выполнил посадку в указанном месте", - рассказал он.

Российский пилот утверждает, что до этого выполнял только транспортные операции по перевозке военных или груза, но не совершал бомбардировки. Он на полном серьезе рассматривает возможность присоединиться к украинской авиации.

Первоначальная информация о возможности сдаться с вертолетом поступила ему от сотрудников полиции, затем в операцию включилось ГУР. Пилоту якобы пообещали предусмотренные специальным законом выплаты, новые документы и безопасность для него и родственников.

Сейчас исправный военный вертолет находится в составе авиационного подразделения ГУР.