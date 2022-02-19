Детали Кузьмин: Зеленский ставит весь мир на грань вселенской катастрофы, но он еще может предотвратить войну, освободив Медведчука

2022-02-19 16:21

Президент Владимир Зеленский своими действиями ставит весь мир на грань вселенской катастрофы - Третьей мировой войны, но он еще может предотвратить ее начало, освободив председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Наши клоуны выполняют команды, причем их втягивают в войну, в которой победителей не будет, ведь если это будет Третьей мировой войной, то человечество на этом может закончить свое существование. И если сегодня маленький человек в Украине наделен большими полномочиями и этого не понимает, то он своими действиями поставит весь мир на грань вселенской катастрофы - мировой войны. Если у него в стране находиться такой политик как Медведчук, родственник президента России, которого он, я имею ввиду этот наш маленький человек с большими полномочиями, держит под домашним арестом, то может быть пора уже прекратить этот цирк - выпустить Медведчука из-под ареста, привести его в Офис Президента, поговорить с ним и попробовать использовать этот последний шанс для предотвращения большой войны в Европе, а может быть и во всем мире", - отметил политик.

По словам Кузьмина, только в таком случае президент Зеленский мог бы стать тем самым человеком, который предотвратил большую войну в Европе. Однако, пока он слушает "больших дядь с острыми ножами, которые получают выгоду на войнах и на всем остальном".

"Есть последовательность прописанная в этих Минских соглашениях, и там же все ясно и понятно - прекращение огня, отвод вооружения, верификация всего того, что произошло, да, потом выборы, законодательство о выборах и все. А скажите, чего это не исполнять? По какой причине? Почему этого не делать? У этого только одна причина – деньги, коррупционные деньги, деньги, которые большие дяди с острыми ножами получают на войнах и на всем остальном", - резюмировал он.

Как известно, 17 февраля Киевский апелляционный суд в очередной раз отказался рассматривать жалобу Виктора Медведчука на домашний арест.