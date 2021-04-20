Политика фото РФ стянула к границам Украины больше войск, чем в 2014 году, - Пентагон

2021-04-20 15:43

В Пентагоне заявили, что РФ стянула к границам Украины больше войск, чем в 2014 году. В Минобороны США отметили, что это вызывает беспокойство. Слова представителя Пентагона Джона Кирби приводит Радио Свобода.

При этом Кирби не назвал точное количество российских военнослужащих у украинской границы.

"Это определенно больше, чем в 2014 году", - подчеркнул пресс-секретарь оборонного ведомства США.

Ранее Пентагон призвал Москву объясниться в отношении Украины и прекратить провокации на границе, включая аннексированный Крым.

"Мы призываем Россию прояснить свои намерения. Мы бы хотели лучше понять, каковы ее намерения", - сказал Кирби. Он также отметил, что США продолжают наблюдать "увеличение военного присутствия" России в Крыму и на границах Украины.

Также Госдеп обеспокоен блокировкой Керченского пролива. Во внешнеполитическом ведомстве США назвали происходящее неспровоцированной эскалацией, что особенно беспокоит на фоне наращивания сил на границе с Украиной.