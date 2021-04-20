Коронавирус КАРТА Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав

2021-04-20 16:20

 

Из "красной" зоны адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифицирированный проект Минздрава Украины.

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Красную зону» могут покинуть сразу несколько областей

2021-04-19 18:20

Во Львовской области после вакцинации от коронавируса скончался мужчина

2021-04-17 15:30

В МОЗ заявили, что украинские пенсионеры не хотят вакцинироваться от COVID-19

2021-04-14 15:21

Еще две области вскоре могут перейти из "оранжевой" зоны карантина в "красную"

2021-04-14 14:21

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов предупредил украинцев о тяжелой ситуации после Пасхи: "За 3-4 недели мы ожидаем..."

2021-04-20 18:00

Когда в Киеве ослабят карантин: власти выступили с важным заявлением

2021-04-20 17:00

КАРТА Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав

2021-04-20 16:20

Россия ввела ограничения на полеты над оккупированным Крымом и Черным морем

2021-04-20 15:04
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Степанов предупредил украинцев о тяжелой ситуации после Пасхи: "За 3-4 недели мы ожидаем..." 2021-04-20 18:00
Когда в Киеве ослабят карантин: власти выступили с важным заявлением 2021-04-20 17:00
КАРТА Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав 2021-04-20 16:20
Россия ввела ограничения на полеты над оккупированным Крымом и Черным морем 2021-04-20 15:04