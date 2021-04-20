Коронавирус КАРТА Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав

2021-04-20 16:20

Из "красной" зоны адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифицирированный проект Минздрава Украины.

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.