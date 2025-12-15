Політика Зеленський висловився проти запропонованої США демілітаризованої економічної зони на Донбасі

2025-12-15 14:39

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає справедливим утворення демілітаризованої економічної зони на Донбасі, бо передусім не буде зрозуміло, хто нею керуватиме. Про це він сказав під час спілкування із журналістами.

"росія хоче не витрачати сили і окупувати схід нашої держави дипломатично-політичним шляхом. І тоді Сполучені Штати Америки сказали: "Давайте такий компроміс. Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні сили України вийдуть". Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона… хто нею буде керувати?", - передає слова Зеленського Укрінформ.

На його думку висунуті американською стороною принципи компромісу не є справедливими.

"Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і якщо ми говоримо про якусь економічну зону, і ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте - якщо українські війська відходять на 5, 10 км, тощо, наприклад, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій?", - зауважив Президент.

Він додав, що сьогодні на це питання поки що немає відповіді, "але воно дуже сенсативне і дуже гаряче".