Ариф Бабаєв та Орхан Юсупов незаконно ввозять в Україну людей з Азії для кримінальних оборудок, - ЗМІ

2025-09-24 10:36

Двоє громадян Азербайджану Ариф Бабаєв та Орхан Юсупов сприяють ввезенню в Україну нелегальних мігрантів з азійських країн. Про це пише видання Версии.

Також видання повідомляє наступну інформацію: «Поки на фронті точаться бої, кримінальний світ продовжує знищувати країну зсередини. Через корумпованих посадовців Державної митної служби, в Україну нелегально ввозять громадян інших країн. Наркотики, нелегальна зброя, проституція, телефонне шахрайство, шпіонаж — ось подаруночки від закордонних гостей. Кураторами схеми виступають двоє громадян Азербайджану Ариф Бабаєв та Орхан Юсупов, а українські правоохоронці поки нічого з цим не роблять.

Засновником нелегальної мережі називають азербайджанця Арифа Бабаєва. Він розшукується Інтерполом, проте переховується в Азербайджані. Проблеми начальника не заважають його незаконній мережі діяти в Україні.

Завдяки діям продажних співробітників Державної митної служби в Україну потрапляють нелегальні мігранти з Туреччини, Азербайджану, Албанії, Македонії, Узбекистану, Таджикистану. Все б нічого, якби вони працювали на фабриках чи продавали на ринках звичайні товари (одяг, їжу, меблі тощо), були б водіями чи лікарями.

Але мета у них — шахрайство, бандитизм та завдання шкоди здоров’ю людей. Непрохані іноземці виступають кураторами та працюють у шахрайських колцентрах в Україні, які видурюють у громадян десятки мільйонів гривень щороку — причому не тільки в громадян України, але й в іноземців.

Нелегали з цієї групи також займаються розповсюдженням та перевезенням наркотиків. Вони ж керують окремими ланками у проституції (розмови про албанську мафію, яка продавала українських дівчат у сексуальне рабство не слід забувати).

На нелегалах тримається і розповсюдження незаконної зброї, яка потім вбиває людей у тилу або й виступає для залякування порядних громадян, вимагання та крадіжки грошей.

А ще завезені нелегально громадяни можуть активно співпрацювати на ворожі розвідки. У тому числі й на російську. Виявляти цілі та наводити ракети — легкий спосіб заробітку, якщо пощастить не потрапити до в’язниці. Або є менш ризикована робота — передавати державні секрети іншим країнам.

Фактично нелегальна мережа вбиває українців та тим самим допомагає росіянам. Через наркотики, через продаж зброї, через доведення громадян до краю завдяки крадіжці у них грошей колцентрами, через допомогу ворогам та через замовні вбивства. Чомусь на це немає відповідної рішучої реакції з боку стражів закону.

Поки начальник у вимушених бігах, справами в Україні займається його права рука — теж азербайджанець Орхан Юсупов. Він щодня тримає схему «на плаву» та дає можливість корумпованим українським чиновникам підзаробити. Діяч має посвідку на постійне проживання в Україні.

Цей Юсупов засвітився у 2025 році і у кримінальній справі. 27 травня 2025 року у Львові він передав командиру роти військової частини хабар на 202 тисячі 445,45 грн. Це потрібно було, щоб командир роти посприяв приятелю Орхана (громадянину України) втекти з військової частини. Тобто мало того, що займається незаконною діяльністю, ще й роздає хабарі військовим!

Небайдужі журналісти зібрали матеріали й докази — і передали їх силовим структурам Азербайджану. Там вже є реакція. А що в Україні? Нічого! Тож журналісти просять МВС та СБУ розслідувати діяльність злочинної мережі та припинити ці ганебні правопорушення!

Нешановне товариство має відношення і до інших бізнесів в Україні. За нашими даними вони мають вплив неофіційно на підприємство з лізингу автомобілів у Києві A-Finance.

Ще до сфери впливу закордонних ділків з сумнівною репутацією може входити автосервіс у Києві AZ-CAR«.

Видання сподівається, що «правоохоронці нарешті займуться дійсно важливими справами та розберуться з нелегальними бізнесами „дорогих гостей“ з Азербайджану, Балкан, Туреччини та Середньої Азії».

Джерело: Фраза