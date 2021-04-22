Украина Вступает в силу закон, позволяющий в течение суток призвать на воинскую службу без мобилизации

2021-04-22 12:40

23 апреля вступает в силу закон, который позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Документ уже официально опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон касается внедрения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва в особый период. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв.

По словам руководителя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, в этот резерв войдет небольшая группа граждан, "которые уже отслужили и имеют боевой опыт".

Закон позволит реформировать местные органы военного управления путем создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кроме этого, документ вносит изменения в Уголовный кодекс в части уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Нарушителей закона будут наказывать штрафами в размере от 510 до 850 грн. Повторное нарушение или совершение такого нарушения в особый период будет караться штрафом до 1700 грн.

Умышленная порча или небрежное хранение призывниками, военнообязанными и резервистами военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, временных удостоверений военнообязанных), что повлекло их потерю, будет наказываться штрафом в размере 510-850 грн. В особый период этот штраф составит от 850 до 1700 грн.

Уклонение резервиста от военного учета после предупреждения военного комиссара фактически означает штраф от 5100 до 8500 грн или исправительные работы на срок до двух лет.

Уклонение от учебных сборов влечет за собой штраф от 8500 до 11 900 грн или исправительные работы на срок до двух лет.

Самое суровое наказание будет ждать тех, кто, будучи резервистом, решил уклониться от призыва на военную службу по мобилизации или во время особого периода. Их предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также предлагается в десять раз увеличить штрафы за нарушение воинского учета работников. В частности, установить за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке штраф на граждан от 1700 до 3400 грн и на должностных лиц – от 3400 до 5100 грн. А в особый период на должностных лиц – от 5100 до 8500 грн.

Тем, кто будет проходить службу по новому ее виду (военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период), будут гарантировать содействие в трудоустройстве и предоставление первого рабочего места минимум на два года.

К тому же изменили ч. 3 ст. 119 КЗоТ, которая гарантирует сохранение рабочего места, должности и среднего заработка за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации на срок до дня фактического увольнения. К этой категории работников добавляются те, кто призван на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.