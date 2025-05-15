ВОЙНА В Украине Работнику Конституционного суда светит до пяти лет тюрьмы за организацию схемы уклонения от мобилизации

2025-05-15 11:34

В Киеве будут судить должностное лицо Конституционного суда Украины, которое за 15 000$ организовало для призывников схему уклонения от мобилизации - ему грозит пять лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В апреле следователи Главка полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ задержали 31-летнего должностного лица Конституционного суда Украины, который по совместительству работал адвокатом, по подозрению в том, что он организовал для мужчин призывного возраста схему уклонения от мобилизации.

Правонарушитель совмещал работу в госучреждении с адвокатской деятельностью и предлагал своим клиентам - мужчинам призывного возраста дополнительную "услугу" по снятию их с розыска в ТЦК, а также фиктивное трудоустройство на оборонном предприятии с оформлением "брони".

Такой "пакет" услуг стоил 15 000$. Правоохранители установили двух клиентов, которые согласились на предложенное им "деловое предложение".

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.