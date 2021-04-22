Детали Украина лишь имитирует мирный процесс, цель Банковой – не достижение мира, а создание картинки для западных кураторов

2021-04-22 19:05

 

Из анализа письма представителя России в "нормандском формате" Дмитрия Козака и документов, направленных в Офис президента Андрею Ермаку, которые попали в наше распоряжение (копии прилагаются ниже), можно сделать следующие выводы:

- предложение о проведении следующей встречи политических советников "нормандского формата" на линии соприкосновения с обязательным участием Донецка и Луганска для обеспечения реального выполнения договоренностей 22 июля 2020 г. было сделано Россией;

- на заседаниях "нормандской четверки" Украина при попустительстве Германии и Франции пытается продавливать пустые декларативные политические заявления, при этом блокируя предложения России по достижению конкретных практических договоренностей по реальному предотвращению обстрелов. На последней встрече "нормандского формата" Москва предлагала утвердить заявление о запуске прямого взаимодействия СЦКК Киева, Донецка и Луганска для предотвращения эскалации и перестрелок, но эта инициатива была заблокирована Киевом при поддержке Берлина и Парижа.

- при таком подходе неудивительно, что происходит эскалация и продолжаются перестрелки, гибнут люди. Сами авторы этих упражнений ничем не рискуют, принося в жертву чужие жизни.

- основная задача пришедшей к власти команды - не достигнуть мира, а имитировать и затягивать переговорный процесс исключительно для "картинки" и нахождения на одной "сцене" с Европой и США. При этом в паблик выдают заведомо ложную, но "оптимистичную" информацию о наличии прогресса в переговорах. Из-за страха перед радикальными политическими силами даже по такому важнейшему вопросу, как перемирие, представители Киева уклоняются от какого-либо взаимодействия с представителями Донбасса, заведомо понимая, что цена этому уклонению – жизни наших граждан, в том числе военнослужащих. Как оказалось, Донбасс от диалога по мирному урегулированию и деэскалации на земле не уклоняется, а, напротив, настаивает на таком взаимодействии, демонстрируя реальное желание прекратить кровопролитие, даже независимо от перспектив политического урегулирования конфликта.

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