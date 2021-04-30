Украина фото Под Киевом задержали аферистов, которые за $120 тыс торговали должностями в Нацполиции

2021-04-30 16:31

Правоохранители задержали двух человек, которые за денежное вознаграждение в сумме 220 тысяч долларов США пообещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, один из подозреваемых позиционировал себя человеком, который в ближайшее время будет назначен на должность Министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы.

Злоумышленников задержали при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тысяч долларов.

Задержаным инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 УК Украины).