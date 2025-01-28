Жизнь В Киевской области арестовали двух женщин за помощь в уклонении от мобилизации

2025-01-28 12:27

Две жительницы Киевской области организовали схему незаконной переправки мужчин через границу, предлагая фиктивный брак с лицом с инвалидностью или оформление инвалидности за $18500. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Женщинам сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, 43-летняя жительница Киевщины через соцсети искала мужчин, желающих избежать мобилизации. Для этого она предлагала помощь в получении группы инвалидности или брак с невестой с инвалидностью.

Заинтересовавшегося схемами мужчине за 18500 долларов пообещала оформить справку МСЭК с определением группы инвалидности, на что мужчина согласился.

Впрочем, получив деньги, женщина сообщила, что оформление инвалидности достаточно длительная процедура, поэтому на всякий случай нужно перестраховаться и предложила заключить фиктивный брак с женщиной с инвалидностью.

За женитьбу на 40-летней жительнице Киевщины нужно заплатить еще 3800 долларов, а также ежемесячно выделять "жене" по 10 000 гривен.

После заключения брака с помощью сервиса Брак за сутки "невесту" и организатора схемы задержали.