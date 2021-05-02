Укрзализныця запускает в рейсы отремонтированный пригородный поезд, который подходит для перевозки велосипедов. Он будет перевозить пассажиров на Юго-Западной железной дороге.
Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе УЗ.
Вагоны решили оборудовать местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования.
Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах.
В компании объяснили, что Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт.
"Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", - говорится в сообщении компании.
Также в вагонах установили блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, салоны оборудовали современным освещением, тонированными стеклопакетами.