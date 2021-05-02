Украина фото Укрзализныця представила новые вагоны электрички: в них есть важная новая функция

2021-05-02 10:30

 

Укрзализныця запускает в рейсы отремонтированный пригородный поезд, который подходит для перевозки велосипедов. Он будет перевозить пассажиров на Юго-Западной железной дороге.

Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе УЗ.

Вагоны решили оборудовать местами для перевозок велосипедов, а также увеличить удобство пользования.

Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах.

В компании объяснили, что Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт.

"Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", - говорится в сообщении компании.

Также в вагонах установили блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, салоны оборудовали современным освещением, тонированными стеклопакетами.

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фото Укрзализныця представила новые вагоны электрички: в них есть важная новая функция 2021-05-02 10:30