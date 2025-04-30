ВОЙНА В Украине В мае в приложении для военнообязанных Резерв+ появятся два новых типа отсрочек

2025-04-30 16:41

В мае в приложении для военнообязанных Резерв+ планируют запустить два новых типа отсрочек. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"В мае мы планируем запустить два новых типа отсрочек: для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев. Для граждан, которые имеют мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет", - сказала она.

По словам Черногоренко, каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.

В целом в приложении Резерв+ около 4 млн пользователей.

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Тело украинской журналистки Рощиной рашисты вернули со следами убийства и без внутренних органов 2025-04-30 09:35
С сегодняшнего дня частично перекрыт еще один пункт пропуска на границе Украины и Польши 2025-04-30 08:24