ВОЙНА В Украине В мае в приложении для военнообязанных Резерв+ появятся два новых типа отсрочек

2025-04-30 16:41

В мае в приложении для военнообязанных Резерв+ планируют запустить два новых типа отсрочек. Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"В мае мы планируем запустить два новых типа отсрочек: для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев. Для граждан, которые имеют мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет", - сказала она.

По словам Черногоренко, каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+.

В целом в приложении Резерв+ около 4 млн пользователей.