ВОЙНА В Украине В Украине начали вводить новые должности офицеров, сержантов и солдат соцсопровождения

2025-04-07 10:27

В воинских частях, батальонах и госпиталях начали вводить должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения. Об этом заявил заместитель главы Министерства обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник в интервью пресс-центру ведомства.

Он рассказал, что в обязанности новых работников будет входить помощь военным, их родным и начальникам в решении широкого круга проблем.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", - сообщил он.

Мельник подчеркнул, что подготовка специалистов будет содержать изучение военного права, а также специфику работы с ранеными и военнопленными.

"Генштаб должен разработать критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими, которые могут желать призваться через рекрутинговый центр на военную службу", - добавил он.