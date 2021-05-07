Украина Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность

2021-05-07 13:02

В Луганской области на ОП шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В полицию г. Попасная поступило сообщение о том, что на ОП шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

"В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты", - добавили в полиции.