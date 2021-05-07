Украина Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность

2021-05-07 13:02

В Луганской области на ОП шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В полицию г. Попасная поступило сообщение о том, что на ОП шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которой 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

"В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводят неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты", - добавили в полиции.

subscriber subscriber

Еще по теме

Шмыгаль дал прогноз роста средней зарплаты

2021-05-02 12:30

Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит на 3,5 тыс. больше и как поднимут минималку

2021-04-22 21:40

Минобразования обещает повысить зарплаты учителям: когда и насколько

2021-03-28 13:00

Разрыв в зарплатах сократился: сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине

2021-03-02 19:30

Еще новости в разделе "Украина"

Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч

2021-05-07 14:42

После увольнения Коболева Нафтогаз стал прибыльным - заработал почти в четыре раза больше

2021-05-07 14:23

В Святошинском управлении полиции Киева умерла женщина, задержанная за кражу

2021-05-07 13:43

Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность

2021-05-07 13:02
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Чтобы выпустили за границу украинец вернул долг по алиментам на 200 тысяч 2021-05-07 14:42
После увольнения Коболева Нафтогаз стал прибыльным - заработал почти в четыре раза больше 2021-05-07 14:23
В Святошинском управлении полиции Киева умерла женщина, задержанная за кражу 2021-05-07 13:43
Требуя выплаты долгов по зарплате луганские шахтеры отказались подниматься на поверхность 2021-05-07 13:02