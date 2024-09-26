ВОЙНА В Украине В ТЦК рассказали о реальных зарплатах сотрудников

2024-09-26 16:48

 

Юрий Пуйко, руководитель Одесского территориального центра комплектования (ТЦК), раскрыл информацию о заработной плате сотрудников центра и поделился своим мнением об отношении общества к работе ТЦК.

Об этом сообщает "Украина 24/7".

По словам Пуйко, зарплата сотрудников ТЦК составляет менее 30 тысяч гривен в месяц, что значительно ниже, чем у военнослужащих в боевых частях.

"Зарплата у нас меньше 30 тысяч, но ничего, справляемся", - отметил он.

Комментируя негативное отношение некоторых граждан к работе ТЦК, Пуйко предположил, что такие настроения распространяют люди, не желающие проходить военную службу. Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК "такие же военнослужащие Вооруженных сил Украины, выполняющие задачи, определенные государством".

Руководитель Одесского ТЦК также отметил, что не стоит обобщать негативное отношение на все общество.

"Я думаю, неправильно говорить, что все люди так к нам относятся", - заявил Пуйко, напомнив, что у многих граждан есть родственники, которые после ранений проходят службу в ТЦК.

Пуйко призвал обратить внимание и на положительные аспекты работы центров комплектования, отметив, что негативные новости часто получают больше внимания, чем позитивные.

"Есть и хорошие новости о ТЦК, не только такая плохая история", - подчеркнул он.

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