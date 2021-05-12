Украина фото В Ивано-Франковске расстреляли внедорожник из ручного гранатомета

2021-05-12 11:01

В Ивано-Франковске ночью взорвался внедорожник BMW Х5. В него стреляли из ручного гранатомета. Никто не пострадал, сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 12 мая.

Так, накануне около 23:25 в полицию поступило сообщение, что в областном центре на улице Галицкая взорвался автомобиль марки BMW Х5.

"Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, который по типу действия похож на ручной противотанковый гранатомет произвел выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

Следователи начали уголовные производства по статьям об умышленном повреждении или уничтожении имущества, незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 УК Украины).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.