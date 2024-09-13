Жизнь В Ивано-Франковске по горячим следам задержали троих мужчин, избивших военного

2024-09-13 10:27

В Ивано-Франковске задержали троих мужчин, избивших военного. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что конфликт увидели случайные свидетели, один из которых обратился в полицию. И предоставил видео.

Полицейские опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, нашли по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали многочисленные ушибы головы и тела.

Также во время столкновения пострадал случайный прохожий, пытавшийся заступиться за военного. Его с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Полицейские установили личности нападавших. Ими оказались трое жителей Ивано-Франковской общины - им 26, 21 и 17 лет. Известно, что 26-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Полицейские опросили задержанных. Выяснили, что в центре города они отдыхали и употребляли спиртные напитки. Когда подошел военный и попросил средства на собственные нужды, агрессивно отреагировали. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку.

Свою вину фигуранты признали. 26- и 21-летних злоумышленников задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит до четырех лет лишения свободы.