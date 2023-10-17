ВОЙНА В Украине Сотруднику Ивано-Франковского ТЦК, фиктивно устроившему на работу команду футболистов, грозит 12 лет тюрьмы

2023-10-17 12:27

Командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК, фиктивно устроившему на работу прикарпатских футболистов, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что "военнослужащие" прогуляли в общей сложности 1 100 дней службы, однако регулярно получали заработную плату, чем нанесен ущерб бюджету на сумму почти 1,5 млн грн.

Проведены 34 санкционированных обыска в помещениях ТЦК, воинской части, футбольного клуба и в помещениях фигурантов.

Командир роты получил подозрение в превышении служебных полномочий, ему грозит лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

Правоохранители готовят ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения и отстранении от должности.

Кроме того, в рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям футболистов, говорится в сообщении полиции.