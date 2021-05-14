Детали Вложение свободных средств в акции — способ обеспечить прирост капитал

2021-05-14 18:16

Опытные инвесторы предпочитают сами управлять своим портфелем ценных бумаг. Приобретение акций в долгосрок — одна из успешных стратегий. Важно выбрать несколько надежных эмитентов, чтобы максимально эффективно диверсифицировать инвестиционный портфель.





Кризис — время вложения средств

Казалось бы, пандемия негативно повлияла на производственные процессы:

• резко меняются цены на сырье;

• срываются экспортные операции, а если и проводятся, то по низкой цене;

• падают котировки акций.

Изменение стоимости лучше всего наблюдать на графиках торговых платформ. Что собой представляет такая площадка, стоит посмотреть здесь и оценить наглядно движение рынка. Особенно оно было заметно при подведении итогов прошлого 2020 года, когда многие российские компании оказались в сложной экономической обстановке. Но учитывая, что снижение стоимости акций не может быть бесконечным, инвесторы начали пополнять портфели подешевевшими ценными бумагами и не ошиблись.

Пример! «Яндекс», потерявший рекламодателей в начале прошлого года, почувствовал значительное снижение выручки. Но при этом к концу года акции компании выросли более чем на 90%. Такие бумаги принесли вкладчикам огромный доход.

Как «Яндекс» вышел в лидеры

Далеко не всегда фактором роста компании является увеличение ее выручки, а значит, и доходности. «Толкачом» для поднятия котировок акций Yandexстало важное событие — появление их в индексе MSCI Russia. Это случилось в августе, и сразу же российский поисковик не только вышел в топ-10, но и обогнал такого гиганта, как Норникель. Спекулянты тут же принялись скупать акции «Яндекса», что привело к их бешеному росту. А основной приток средств обеспечили индексные фонды, вложившиеся в бумаги компании.

Аналитики о перспективных эмитентах 2021 года

Сравнивая цифры закрытых по итогам 2020 года отчетов, финансовые аналитики выделяют несколько крупных компаний, акции которых способны показать хороший рост в текущем 2021 году. Котировки можно найти, например, на сайте Санкт-Петербургской биржи, где в обращение введены ликвидные акции коммерческих фирм. Вот только три из них.

TCS Group — лидер рынка финансовых услуг

Если ознакомиться с бизнес-планом компании, основным активом которой является известный банк «Тинькофф», то можно отметить следующее:

• предполагаемый рост прибыли в следующие два года — от 50%;

• текущий показатель доходности составляет чуть более 26% в год;

• эмитент проявляет агрессивную политику завоевания доли рынка.

Все это может говорить о потенциальном росте котировок акций TCS Group.

Внимание! Ценные бумаги такой компании проявляют мгновенную реакцию при движении всего рынка, показывая высокую волатильность. Это значит, что акции высокодоходны, но и риск инвестиций в них тоже велик.

ПАО «Магнит» — известный ритейлер

Приход новых менеджеров обусловил значительную трансформацию компании и обновленную стратегию развития. Повышение рентабельности — главная цель новой денежной политики коммерсантов. Рост финансовых результатов безусловно приведет к увеличению цен акций компании на фондовом рынке.

Внимание! Все риски пополнения инвестиционного портфеля ценными бумагами «Магнита» связаны в основном с большой конкуренцией в сфере ритейла и ростом инфляции. Нужно отслеживать отчетность коммерсантов, чтобы вовремя избавиться от падающих в цене акций.

ПАО «Газпром нефть» — главный представитель нефтегазового сектора

Несмотря на полный провал нефтяных компаний в прошедшем году, цены на углеводороды постепенно восстанавливаются. Котировки акций «Газпрома» пошли в рост, и при сохранении текущего спроса на нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках долгосрочное инвестирование в эту компанию может стать продуктивным.

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Покупка акций, с одной стороны, является хорошим вложением свободного капитала, с другой — относится к высокорисковым инвестициям. Снизить возможность убытка получится за счет правильной диверсификации инвестиционного портфеля. В этом случае проблемы отдельно взятой компании не отразятся значительно на общей доходности вклада в ценные бумаги.