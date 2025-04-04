Экономика Гетьманцев признал, что приток иностранных инвестиций в Украину резко сократился

2025-04-04 11:32

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2024 году по сравнению с 2023-м сократился на 1,16 млрд долларов и составил 3,33 млрд долларов. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев со ссылкой на данные Нацбанка.

В частности, 71,6% из ПИИ – реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине (2,38 млрд долларов). Сумма реинвестированных доходов сократилась на 30%.

"Сокращение, вероятно, связано с ослаблением валютных ограничений на трансакционные переводы со стороны НБУ, в том числе на вывод дивидендов, которые начали действовать со второй половины прошлого года", – предполагает Гетманцев.

Он добавил, что также существенно снизился объем долговых инструментов из-за сокращения обязательств перед иностранными инвесторами – аффилированными предприятиями (прежде всего по торговым кредитам).

Объем накопленных ПИИ (запас) в прошлом году уменьшился на 0,7% (0,38 млрд долларов) до 54,57 млрд долларов. Это на 17% меньше, чем за последний год перед полномасштабной войной (2021-й – 65,75 млрд долларов).

"Накопленные ПИИ, если их сравнивать на душу населения с остранами Центральной и Восточной Европы, были и остаются на очень низком уровне. Если брать ту же Польшу, которую до войны можно было считать +/- сопоставимой с нами по численности населения, то объем накопленных ПИИ там составляет 335,5 млрд долларов (по 2023-й), то есть в 6 раз больше", – объяснил депутат.