Политика Китай за время войны в Украине в три раза сократил инвестиции в нефтегазовый бизнес на россии

2025-05-23 12:29

Китайские инвесторы резко сократили финансирование российских проектов после начала полномасштабной войны против Украины. Если в 2011-2018 годах объем инвестиций в среднем составлял $1,2 млрд в год, то в 2022-2023 - упал до $400 млн. Об этом говорится в отчете Института экономик, развивающихся, Банка Финляндии (BOFIT).

Сокращение совпадает с общемировой тенденцией - за три года войны иностранные инвестиции в реальный сектор экономики рф уменьшились на 57%. По данным центробанка рашистов, из $497,7 млрд в начале 2022 года осталось $216 млрд - минимум с 2009-го.

Несмотря на заявления бункерного о "беспрецедентном партнерстве" с Пекином, Китай не спешит менять западных инвесторов. Пекин запретил своим компаниям вкладываться в нефтегазовый сектор рф, автоконцерны отказались строить заводы, тогда как проект Сила Сибири-2 остался без финансирования.

Последний крупный китайский инвестпроект ($360 млн от Sinopec в нефтяную отрасль рашистов) датируется еще 2021 годом.