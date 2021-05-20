Детали "Дело Медведчука полностью сфабриковано". Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции

2021-05-20 17:58

Украинская власть продолжает репрессии против оппозиции. Против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука заведено уголовное дело, которое, как утверждают абсолютно все эксперты, рассыпается буквально не глазах. Простые украинцы тоже уверены, что дело против Медведчука - сфабриковано. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Власти же надо что-то делать, вот они и показывают, что ведут с кем-то борьбу. Но Медведчук же сделал много хорошего, тоже вносил лепту в то, чтобы мы жили лучше. Зачем бороться против него?" - задает риторический вопрос жительница Ужгорода.

"Медведчука арестовали несправедливо. И преследование его тоже несправедливо. Мне нравится Медведчук. А в его жену, Оксану, я вообще влюблена!" - признается одесситка.

"Это политические игрища. Да и все", - считает житель Торецка.

"В отношении Медведчука дела сфабрикованные. Против Порошенко - ничего. Против Пинчука - ничего. Потому что их каналы молчат в отношении власти", - уверена жительница Запорожья.