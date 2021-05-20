Детали "Дело Медведчука полностью сфабриковано". Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции

2021-05-20 17:58

 

Украинская власть продолжает репрессии против оппозиции. Против председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука заведено уголовное дело, которое, как утверждают абсолютно все эксперты, рассыпается буквально не глазах. Простые украинцы тоже уверены, что дело против Медведчука - сфабриковано. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Власти же надо что-то делать, вот они и показывают, что ведут с кем-то борьбу. Но Медведчук же сделал много хорошего, тоже вносил лепту в то, чтобы мы жили лучше. Зачем бороться против него?" - задает риторический вопрос жительница Ужгорода.

"Медведчука арестовали несправедливо. И преследование его тоже несправедливо. Мне нравится Медведчук. А в его жену, Оксану, я вообще влюблена!" - признается одесситка.

"Это политические игрища. Да и все", - считает житель Торецка.

"В отношении Медведчука дела сфабрикованные. Против Порошенко - ничего. Против Пинчука - ничего. Потому что их каналы молчат в отношении власти", - уверена жительница Запорожья.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пленки Медведчука Бигус мог получить только от российских спецслужб через Офис президента – источники среди силовиков

2021-05-19 21:37

Реакция Путина на политическое преследование Медведчука будет быстрой и максимально болезненной для Зеленского

2021-05-17 19:09

Путин, Володин и Медведев резко раскритиковали украинскую власть за репрессии против оппозиционного лидера Виктора Медведчука

2021-05-17 16:36

Путин впервые прокомментировал дело против Медведчука и пригрозил "ответными действиями"

2021-05-15 10:00

Еще новости в разделе "Детали"

"Дело Медведчука полностью сфабриковано". Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции

2021-05-20 17:58

«Он душой болеет за Украину», - Зеленский о Николае Тищенко

2021-05-20 15:59

«Реальная деолигархизация». Николай Тищенко поздравил Прикарпатье с победой Василия Вирастюка

2021-05-19 22:45

Пленки Медведчука Бигус мог получить только от российских спецслужб через Офис президента – источники среди силовиков

2021-05-19 21:37
Все статьи раздела "Детали"

Детали

"Дело Медведчука полностью сфабриковано". Украинцы оценили незаконное преследование властью оппозиции 2021-05-20 17:58
«Он душой болеет за Украину», - Зеленский о Николае Тищенко 2021-05-20 15:59
«Реальная деолигархизация». Николай Тищенко поздравил Прикарпатье с победой Василия Вирастюка 2021-05-19 22:45
Пленки Медведчука Бигус мог получить только от российских спецслужб через Офис президента – источники среди силовиков 2021-05-19 21:37