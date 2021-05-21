Украина фото Стали известны детали перестрелки в Киеве, в которой пострадал военнослужащий ВСУ

2021-05-21 10:22

В Киеве на Верховинной около супермаркета произошла стрельба. В результате происшествия был ранен мужчина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

По информации СМИ, пострадал военнослужащий ВСУ.

"У него с побратимами возник конфликт с прохожим, у которого оказался с собой целый арсенал оружия: две травматические, одна боевая, а также ножи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала оппоненты подрались. В ходе драки и стрельбы мужчина ранил военнослужащего в ногу.

Злоумышленника задержали. На место происшествия прибыли полиция и медики. Пострадавшего госпитализировали.