ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят беспилотный бронированный вездеход-амфибия

2025-04-19 14:36

Парк наземных роботов Сил обороны пополнил уникальный бронированный НРК-амфибия. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины дистанционно управляемую самоходную броневую платформу UNEX UGV украинского производства", - отметили в сообщении.

Самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях. Таким образом, платформа легко передвигается по воде, плавням, болотам, трясине, песку, сложной поверхности и льду.

Распределение веса между осями и широкие шины создают давление на поверхность меньшее, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронетехники. Во время демонстрации бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Амфибия преодолевает водные преграды, поваленные деревья, крупные камни, рвы. Беспилотная платформа UNEX UGV может выезжать из воды на лед. Работает в сложных погодных условиях при различных температурах.

UNEX UGV устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет надежную систему радиоуправления, программируемый автопилот, мощные аккумуляторы. Может быть изготовлена в различных модификациях – с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и т.д.

В ведомстве напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 80 наземных роботизированных комплексов украинского производства, из них полтора десятка – в 2025 году.