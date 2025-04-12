ВОЙНА В Украине В Украине взят на вооружение отечественный эвакуационный бронеавтомобиль Джура

2025-04-12 16:45

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны эвакуационный бронеавтомобиль Джура-ЭВАК. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Джура-ЭВАК производится на украинском предприятии, которое имеет многолетний опыт производства бронетехники.

Эвакуационный автомобиль имеет мощный дизельный двигатель, колесную формулу 4х4 и надежную механическую коробку передач. Для выполнения задач в условиях бездорожья и сложного рельефа местности производитель усовершенствовал ходовую часть автомобиля, установил усиленные переднюю и заднюю подвески, внедорожные шины, усилил тормоза и т.д.

Эвакуационный автомобиль имеет модульное компоновку и вмещает шесть человек, включая водителя и сопровождающего боевого медика. Корпус этого эвакуационного автомобиля имеет баллистическую защиту от пуль стрелкового оружия, осколков, взрывов инженерных боеприпасов и т.д.

Джура-ЭВАК оснащен важными системами для транспортировки раненых: имеет видеонаблюдение, светомаскировку, средства противодействия атакам вражеских БПЛА, вентиляцию, кондиционирование, систему автоматической загрузки носилок и т.д.

В МОУ заявили, что в Силах обороны для эвакуации раненых воинов с поля боя в настоящее время используется немало образцов различной техники украинского и иностранного производства: броннированные средства на колесном шасси или гусеничной базе, вездеходы, легкие маневренные багги и квадроциклы, роботизированные платформы.