Замдиректора Укроборонпрому Морозов є ставлеником бізнесмена Захура та лобіює його інтереси, - ЗМІ

В діях заступника директора державного концерну «Укроборонпром» з маркетингу та збуту Михайла Морозова є ознаки наявності конфлікту інтересів. Про це йдеться у розслідуванні на сайті «Наголос».

Справа стосується залучення іноземних компаній Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр), підконтрольних британсько-українському бізнесмену Мухаммаду Захуру в якості посередників в процесі укладання «Укрспецекспортом» міжнародних договорів з Пакистаном на поставку озброєнь та військової техніки українського виробництва.

28 лютого 2020 Морозов, пишуть журналісти, як заступник гендиректора «Укроборонпрому» на звернення керівника ДК «Укрспецекспорт» Вадима Ноздрі надав вказаній компанії Raviana Pakistan Private Limited дозвіл щодо представлення інтересів Укрспецекпорту у Пакистані. А Ноздря в свою чергу, за погодженням із Морозовим, анулював всі міжнародні зовнішньоекономічні угоди з пакистанськими компаніями Trojans і Global-24, що до недавнього часу забезпечували Україні та її спецекспортерам реальну можливість реалізації потенційних контрактів на поставку, ремонт та модернізацію озброєння та військової техніки для збройних сил Ісламської Республіки Пакистан на загальну суму близько $ 1,3 млрд., в т.ч. і реалізації проекту з поставки до Пакистану 152-мм ПТРК «Скіф-М» на орієнтовну суму в $ 460 млн.

Тобто, як підкреслюється у розлідування, Морозов своїм рішенням фактично дозволив компанії Raviana Pakistan Private Limited, підконтрольній Захуру Мохаммаду, повністю монополізувати супровід всіх проектів з Пакистаном.

А в період з 2008 до 2019 року Михайло Морозов працював в якості директора на підприємствах групи компаній «ISTIL Group» того ж таки Мохаммада Захура, що підтверджується даними з щорічної декларації, поданої ним до НАЗК за 2019 рік. Крім того, на підприємствах бізнес-групи «Istil Group» до нині працює також його дружина Ольга Морозова.

Журналісти «Наголосу» простежили з’язок компаній Raviana Pakistan Private Limited (Пакистан) та Raviana Consultancy Limited (Кіпр) з Мохаммадом Захуром. Виявилось, що директор кіпрської компанії Raviana Consultancy Limited, до складу якої входить Raviana Pakistan Private Limited, громадянин Пакистану Мухаммад Умаір Халід є довіреною особою Мухаммада Захура та протягом 2018-2020 рр. отримував від нього та від його дружини — Шмаренкової Наталії Вікторівни (співачки Камалії) довіреності на право представляти їх інтереси. Крім того, Халід є директором в більшості компаній бізнес-групи «Istil Group» Мухаммада Захура

Більше того, як заначають журналісти, вказані компанії Захура мають неоднозначну репутацію на ринку в Україні та в Пакистані. Ще в 2014 році ці компанії намагалися зірвати український контракт на поставку двигунів і запчастин до бронетехніки виробництва ДП «Завод ім. В.Малишева» на суму $ 14,8 млн., направивши від свого імені пакистанським контрагентам ДК «Укрспецекспорт» комерційну пропозицію на такі ж вироби ціною на 25% нижче. При цьому спецекспортери були добре обізнані, що поставки будуть здійснюватися з Російської Федерації за допомогою компаній-«прокладок» з України, найімовірніше, контрабандним шляхом або через треті країни. Про недоцільність співпраці спецекспортерів України з Raviana Consulting Ltd і Raviana Pakistan Private Limited в якості посередників на ринку ОіВТ Пакистану висловлювалися також і представники Служби зовнішньої розвідки України, наголошуючи на тому, що їх діяльність завдає шкоди та суперечить інтересам України. Тоді керівництво «Укроборонпрому» і «Укрспецекспорту» припинило співпрацю на пакистанському ринку з обома вище згаданими компаніями і афілійованими з ними юридичними і фізичними особами.