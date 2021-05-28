Политика В Нацагентстве по предотвращению коррупции пояснили, из-за чего на самом деле закрыто дело Тупицкого

2021-05-28 08:26

Граждане Украины требуют неотвратимости наказания в отношении высших чиновников, а этом может обеспечить только Высший антикоррупционный суд. Соответствующий законопроект следует принять как можно скорее. 

"Закрытие судом производства по Тупицкому - свидетельство того, что качественное рассмотрение административных дел, фигурантами которых являются топ-чиновники, может обеспечить только Высший антикоррупционный суд Украины. Именно неотвратимости наказания для высших чиновников сейчас требуют украинцы", - заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, комментируя закрытие дела против отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

По его словам, в Высшем антикоррупционном суде в данное время критически мало судей.

Состав суда для эффективного и быстрого рассмотрения дел состав суда необходимо увеличить, подчеркнул глава НАПК.

Напомним 27 мая стало известно, что суд закрыл админдело против Александра Тупицкого. НАПК направило в суд два протокола относительно админнарушений Тупицкого. Протоколы касаются действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларированию участков в Крыму.

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