Детали Декларация Медведчука, которая вызвала вопросы у НАПК, заполнена корректно, – доктор юридических наук

2021-12-11 10:50

Сообщение Нацагентства по предотвращению коррупции о выявлении признаков декларирования недостоверной информации народным депутатом Украины, председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком противоречит закону о самом НАПК. Установка пометки «неизвестно» в графе «стоимость» напротив некоторых объектов собственности оппозиционного политика не противоречит законодательству, говорит доктор юридических наук Виталий Журавский.

Такое заполнение соответствующего поля возможно в случае, если правоустанавливающие документы на имуществл отсутствуют, оценка имущества не проводилась или ее результаты неизвестны субъекту декларирования.

«В законе «О предотвращении коррупции» говорится, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, заполняют е-декларации и обязаны указывать стоимость всего движимого и недвижимого имущества на момент его приобретения. Если цена не установлена, пишут – «Неизвестно». Человек может не знать стоимость своего имущества, особенно если покупка была совершена в девяностые годы или в начале двухтысячных», – говорит доктор юридических наук.

В декларации Медведчука за 2020 год не указана стоимость нескольких земельных участков и дома. Практически все объекты стали собственностью политика в двухтысячные.

«Дом, в котором проживает Виктор Медведчук, куплен в 2003 году. Документы не сохранились, потому и цена не указана. Автомобили в 2014 году и в 2018 году покупались по доверенности уполномоченным на это лицом. Данные об их стоимости не сохранились. Поэтому в соответствующем разделе е-декларации отмечено, что цена неизвестна. Впервые Медведчук заполнил е-декларацию в 2019 году, когда приобрел статус народного депутата. А до этого он не был обязан это делать, а потому и не сохранил все данные. Так что нарушил народный депутат? Думаю, покой некомпетентной, безответственной власти, которую постоянно подвергает справедливой критике», - комментирует декларацию лидера ОПЗЖ Журавский.

Он отмечает, что согласно законодательству, декларация заполнена корректно, а ситуацию с НАПК называет очередным этапом «наезда» на оппозиционного политика.

Ранее НАПК в связи с отсутствием информации о стоимости некоторых объектов в декларации Медведчука направило материалы в Офис Генерального прокурора и хочет привлечь оппозиционного лидера к ответственности по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины.

При этом, аналогичные «пробелы» в декларациях есть практически у всех чиновников и политиков, в том числе, у президента Зеленского, премьера Шмыгаля, главы СБУ Баканова, спикера Стефанчука и многих других.