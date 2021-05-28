Фото-видео фото Эмили Ратаковски впервые опубликовала в Instagram очень личные фото с мужем

2021-05-28 22:12

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram пикантные кадры, на которых предстала вместе с мужем, актером Себастьяном Бир-Макклардом.

Как отметила Эмили, снимки были сделаны до того, как она узнала, что беременна. На них запечатлен довольно интимный момент проявления чувств пары прямо на траве в парке.

Модель известна своей откровенностью: она регулярно делится в соцсети провокационными фото.

Звезда демонстрировала свое тело во время беременности и принимала участие в неоднозначных фотосессиях, однако ранее ее супруг практически всегда был за кадром.

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