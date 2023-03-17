Мир Эмили Ратаковски впервые призналась, почему тянула с разводом зная о многочисленных изменах мужа

2023-03-17 20:34

Американская супермодель Эмили Ратаковски впервые рассказала, почему не сразу подала на развод с мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом из-за его многочисленных измен. Об этом она сообщила в интервью подкасту Dear Media Going Mental.

Напомним, звезда вышла замуж за кинопродюсера в 2018 году. В июле 2022 года обвинила мужа в измене и ушла от него, а в сентябре подала на развод.

По словам модели, ей хотелось сохранить семью ради двухлетнего сына Сильвестра, а также она была физически и морально истощена. В частности после родов она экстремально похудела и начала принимать антидепрессанты.

"У меня долго не было смелости уйти. Я была очень несчастна. Я весила около 45 килограммов, и у меня только что родился ребенок, поэтому я очень хотела сохранить эту семью, и поэтому мне было особенно тяжело уйти", - сказала она.