Детали Науковці звернулись до Зеленського, щоб не допустити Рафальського в НАН України

2021-05-31 20:05

Громадська організація “Оновленна країна” звернулась до президента України, голови Верховної ради, прем’єр-міністра України та голови комітету ВР з питань освіти та науки з проханням, недопустити в Національну академію наук України (НАН) Рафальського Олега Олексійовича.

Відповідне звернення ГО опублікувала на своєму сайті.

“На жаль, маємо констатувати продовження поганої радянської традиції виборів «за посадою», коли обличчям Академії стають не подвижники науки, а «свої люди» – перевірені в кадебістських кабінетах кадри пострадянської номенклатури”, – пишуть у зверненні.

ГО “Оновленна країна” обурються тим, що у цьому році, 30-му році нашої незалежності, претендентом на звання академіка по Відділенню історії, філософії та права НАН України є «своя людина» Януковича, Клюєва, Медведчука, заступник глави Адміністрації Президента при злочинному режимі Рафальський Олег Олексійович. Восени 2020 року він став навіть віце-президентом НАН України. Перебуваючи на державній службі, він, як і всі вірні Януковичу регіонали, нажив неабияких статків – сотні гектарів землі (недарма його називають недолюстрованим феодалом), десятки об’єктів нерухомості (в деклараціях останніх років майже все переписано на членів сім’ї). Очолюваний Рафальським Інститут політичних і етнонаціональних досліджень став кузнею кадрів – не науковців, а «своїх людей» у певних структурах, котрі лише формально числяться науковими співробітниками, а насправді виконують завдання і доручення «високих босів».

Фото з сайту ГО “Оновлена країна”



“Під час протестів і розстрілів на Майдані він працював заступником голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Він звільнився звідти перед вступом в дію люстраційного закону, який забороняє йому обіймати держпосади до 2024 року. Окрім того, він був у списках проросійського «Опозиційного блоку «Не так» після Помаранчевої революції – разом із Віктором Медведчуком, Юрієм Бойком і Нестором Шуфричем”, – нагадують пердставники громадської організації.

Окрім цього, для прикладу у статті надана коротка довідка щодо розміру статків сім’ї Олега Рафальського, який жодного дня не займався бізнесом, бо «присвятив» себе науці: – відповідно до поданої декларації за 2020 рік родині Рафальського вдалося накопичити 43 605 603 грн. + 518 377 дол. США + 90 127 євро; – 7 квартир, 3 будинки, 4 машино-місця, гараж тощо загальною площею 1 318,6.

“Що це, як не реванш «регіоналів»? Чому людина з такою ненауковою біографією наразі займає місце в президії НАН України? Академія й надалі буде демонструвати застій брежнєвсько-януковичного розливу чи все ж таки реформи дістануться її інститутів? Невже й далі академічне середовище залишиться в полоні спритних ділків від науки? Сподіваємося, що вибори в НАН України стануть поштовхом до змін. Переконані, що принцип доброчесності повинен застосовується і до посадовців НАН України.“, – акцентують увагу в “Оновленій країні”.