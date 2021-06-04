Курьезы фото Сбежавшие из китайского заповедника слоны оставили после себя 500 километров разрушений

2021-06-04 16:31

Стадо из 15 слонов, сбежавших из природного заповедника, пробиралось через поля в юго-западной китайской провинции Юньнань и оставило после себя 500 километров разрушений, сообщает The Guardian.

Побег животных произошел еще в апреле. За это время слоны уничтожили около 56 гектаров посевов, что привело к убыткам в размере 6,8 миллиона юаней

“Только за последнюю неделю животные осушили резервуар с водой, съели целые поля кукурузы и разрушили сараи местных жителей”, - пишет издание.

Известно, что животные побеспокоили и городских жителей. Населению города Эшан, который оказался на пути слонов, было приказано оставаться в помещениях. Также власти города были вынуждены эвакуировать автомобили и пешеходов после 6-часовой прогулки слонов по улицам города.

Власти экстренно создали 24-часовой командный центр для наблюдения за животными после того, как их заметили в районе Хунта в Юйси. Сообщается, что для выполнения этой задачи были привлечены более 360 человек, а также 76 полицейских автомобилей, мощных грузовиков и девять дронов. Слонам заготовили 18 тонн корма.

Жители провинции пытаются направлять стадо едой и блокируют им путь грузовиками.

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