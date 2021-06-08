Украина фото На Львовщине адреса должников за услуги ЖКХ начали размещать на билбордах

2021-06-08 11:04

В городе Стрый на Львовщине сотрудники местного водоканала обнародовали на рекламных бордах адреса горожан, которые задолжали за воду.

Как сообщает Zaxid.net, четыре билборда были установлены в тех районах городах, где и проживают должники.

На билбордах указаны места жительства должников, в соседней колонке - сумма долга, а еще фраза: "Вами "гордится" громада города". Фамилии должников решили не писать.

"Эти должники вообще не идут на диалог. Они потребляют воду и не платят, а суммы значительные. Мы тех людей не предупреждали, что будем обнародовать адреса, ведь их персональные данные мы не опубликовали", - рассказал начальник отдела сбыта "Стрыйводоканала" Василий Хомко.