ВОЙНА В Украине Сотрудница Львовской МСЭК скрыла в декларации элитные авто, которые оформила на родичей

2024-11-12 12:27

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении чиновнику Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии, которая, вероятно, скрыла в декларации пользование элитными автомобилями, стоимость которых достигает 6 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, чиновница в своей декларации за 2023 год не отметила, что пользуется автомобилями BMW X5 и Mercedes GLE 2023 года, оформленными на родственников. Общая стоимость этих машин составляет около 6 миллионов гривен.

Кроме того, в декларации не указано об аренде паркоместа, расположенного в ее доме. Подозреваемой избрали меру пресечения в виде залога и отстранения от должности.

Чиновница подозревается в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Сотрудница Львовской МСЭК скрыла в декларации элитные авто, которые оформила на родичей 2024-11-12 12:27
В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию населения целой общины 2024-11-12 11:33