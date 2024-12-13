ВОЙНА В Украине Во Львовской области суд приговорил уклониста к четырем годам тюрьмы

2024-12-13 10:27

Львовский апелляционный суд осудил 39-летнего жителя г. Новый Раздел Стрыйского района за уклонение от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Мужчину приговорили к четырем годам заключения.

"В соответствии с принципиальной позицией прокуроров Львовской областной прокуратуры апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал 39-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Сторона обвинения доказала, что жителя г. Новый Раздел признали пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии. Однако обвиняемый отказался проходить службу в рядах Вооруженных сил Украины, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.

Решением районного суда подсудимого осудили на четыре года лишения свободы, но его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В свою очередь, прокуроры не согласились с такой позицией суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу. Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и вынес новый приговор.

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